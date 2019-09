Ziguinchor / Mamadou Guèye, mareyeur : "L'actuel président du quai de pêche de Boudody nous humilie partout et nous empêche de travailler. Nous demandons au ministre d'ouvrir un marché des mareyeurs"

"Le président du quai de pêche de Boudody nous empêche de travailler au quai. Il nous chasse partout où on gare nos voitures pour vendre notre poisson. Partout où on se gare, il met des sabots à nos voitures pour nous faire payer. Nous sommes fatigués, ils nous empêche de travailler c'est pourquoi nous alertons les autorités et les invitons à nous ouvrir un marché qui sera géré par les mareyeurs. Nous nous conformons aux règles et nous payons les taxes. Il nous torture à tout instant..."