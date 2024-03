Ziguinchor : Le gouverneur fait le point sur le retrait des cartes, le matériel électoral et appelle à voter dans la paix

À quelques heures du scrutin du dimanche 24 mars, les autorités administratives ont précédé à une tournée dans les différents lieux de vote de la région de Ziguinchor. Les départements de Bignona et Ziguinchor ont accueilli la délégation conduite par le gouverneur de région.



''Tout est fin prêt pour la tenue du scrutin ce dimanche à Ziguinchor. Nous avons noté que les centres sont prêts, le matériel nécessaire est déjà sur place, les forces de défense et de sécurité qui seront sur le terrain sont déjà déployées. Nous sommes rassurés que le vote démarrera à partir de 8h, à Ziguinchor, Bignona et Oussouye'', confie Mor Talla Tine, gouverneur de Ziguinchor.



La région de Ziguinchor compte 308260 électeurs, 72 centres de vote et 278 bureaux de vote.

Sur le point du retrait des cartes d'électeurs, ''globalement le retrait se passe bien, les citoyens ont jusqu'au 23 mars à minuit pour retirer leurs cartes. À ce stade, pour les cartes issues de la révision exceptionnelle des listes électorales de 2023 le taux de retrait est de 65,6%", renseigne le gouverneur.



Pour les cartes issues de l'ancien stock qui sont de 2017 ainsi que les révisions qui ont suivi, pour ces cartes, le taux de retrait est de 8%.



Lors de cette visite dans les lieux de vote, le gouverneur de région a appelé les citoyens à aller retirer les cartes d'électeurs, et à voter dans le calme et la sérénité. ''Pour moi, dans une démocratie le jour de vote est une fête. J'invite les citoyens à voter dans le calme et la sérénité et pour cela l'administration ne mènera aucun effort pour la réussite de cette journée''. a ajouté le chef de l'exécutif régional.