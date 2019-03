Ziguinchor : La Cathédrale de Saint Antoine de Padoue croulant sous le poids de l’âge, prêtres et fidèles alertent

Inaugurée le 13 février 1921, la cathédrale Sainte Antoine de Padoue de Ziguinchor croule sous le poids de l’âge. Et pourtant vue de loin, cette cathédrale qui draine du monde tous les dimanches pour les besoins de la messe, tient toujours malgré ses 98 ans d’existence. Mais une fois à l’intérieur, c’est la désolation. Les poutres qui tiennent le toit commencent à tomber laissant au passage une grande ouverture béante, les latrines, n’en parlons même pas. Des pignons de la charpente ont même cédé. Les murs se fissurent, laissant une voie à l’eau qui attaque les installations électriques. Une situation qui a fini installer une peur bleue auprès des prêtres, et autres fidèles.



Abbé Damasse Marie Coly, Curé de la Cathédrale, nous livre sa peur.



Venu pour méditer et formuler des prières au Seigneur, cet étudiant qui répond au nom d’Évariste Boissy, abonde dans le même sens que le curé. La peur est donc générale. Le Curé regrette les nécessaires travaux qui selon lui, tardent encore. L’église avait voulu entamer les travaux, mais cette bâtisse est un patrimoine classé de l’Unesco. Ce qui constitue un frein.



Il est connu de tous qu’il pleut beaucoup à Ziguinchor. Et avec cet état de délabrement très avancé de la cathédrale, le Curé lance un cri de cœur à l’endroit des autorités. Si rien n’est fait, la paroisse sera obligée de fermer la cathédrale par mesure de sécurité et créer des abris provisoires pour les messes. Une solution que ne partage pas le fidèle.



Le curé de revenir sur l’historique du Diocèse de Ziguinchor et de l’église. Une manière pour l’homme religieux de lever l’équivoque. En tout cas, au vu de l’état de dégradation très avancée de cette cathédrale construite par le père Jean Marie Esvan qui est venu à Ziguinchor en 1900, l’urgence est de mise. C’est la vie de milliers de fidèles qui est en jeu alors que l’hivernage arrive à grand pas