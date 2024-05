Ziguinchor-Grève à l’UASZ: Les franchises universitaires violées, des blessés enregistrés, selon la coordination des étudiants

Des étudiants ont été matés par les forces de l'ordre, lors de la récente manifestation des étudiants à l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ), c'est ce qu'a affirmé le coordonnateur des étudiants, Serigne Saliou Mbaye.



"C'est avec un cœur meurtri que la coordination des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor ( CE-UASZ) publie ce communiqué pour dénoncer les bavures policières survenues au sein du campus, notamment à l'encontre de nos camarades étudiants", a-t-il informé.



En effet, poursuit le coordinateur des étudiants de l'UASZ, " lors des récentes manifestations opposant les étudiants de l'Uasz aux forces de l'ordre, ces derniers ont accédé à l'université et même aux pavillons des garçons et des filles. Un de nos camarades et un doctorant ont été capturés dans le campus, brutalement traités avant d'être relâchés. Conduits à l'infirmerie, le médecin a été contraint de leur prescrire une prise en charge médicale pour des soins supplémentaires".



Sur ce, la CE-UASZ, dénonce et interpelle les autorités compétentes. "La violation des franchises universitaires, qui entraîne un danger pour nous étudiants, a causé des blessés notamment à cause des gaz lacrymogènes tirés sur les étudiants. Nous interpellons directement les autorités de l'université à prendre leurs responsabilités de ne plus exposer les étudiants face à de telles situations. Nous dénonçons avec fermeté cette énième forfaiture et exigeons un environnement étudiant sécurisé et respectueux", plaide-t-elle.