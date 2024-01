Ziguinchor/Éducation : la mairie pose la première pierre de l'école élémentaire Jack Nioucky

Ce vendredi 12 Janvier 2024, la Mairie de Ziguinchor a procédé à la pose de la première pierre de l'école élémentaire Jack Nioucky du quartier Kenia.



Lors de cette cérémonie, la première adjointe au Maire, Madame Aïda Bodian, dira que ce lancement des travaux entre dans le cadre d’un vaste programme de construction d'écoles dans la circonscription communale de Ziguinchor, car l'école constitue un pilier fondamental pour le développement d'un pays.



Une occasion pour le directeur de ladite école, Monsieur Simon Pierre Preira de se réjouir d’un tel engagement du Maire qui va, selon lui, dans le sens de booster le taux de scolarité et également d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves.



Cependant, le directeur de l'école n'a pas manqué de poser quelques doléances à l'endroit la mairie : "Nous vous remercions pour cette initiative. Depuis plus de quatre (4) ans, notre école n'était composée que d'abris provisoires dans lesquels nous n'étions pas en sécurité. Et donc nous vous demandons de ne pas vous limiter à une construction de salles de classe simples, mais plutôt des étages pour une meilleure gestion de l'espace afin d'éviter le syndrome du lycée Djignabo."