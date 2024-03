Ziguinchor: Aprés deux jours de campagne, l'engouement fait défaut !

Et c'est parti pour 15 jours de campagne électorale pour la présidentielle du 24 mars 2024. Une date du scrutin finalement fixée après plusieurs semaines de turbulences. Les candidats au premier tour de l’élection présidentielle ont lancé, ce samedi, leur campagne, réduite à deux semaines après une crise politique déclenchée par le report du scrutin. L’ambiance n’est pas de taille dans cette campagne présidentielle, comparée à celle de 2019.



A Ziguinchor, sur les 19 candidats en lice, rares sont les partis ou coalitions de partis qui occupent le terrain pour battre campagne. Depuis le début, seul la coalition Diomaye Président et Diao 2024 sont visibles sur le terrain. Pendant ces deux jours, caravanes et visites de proximité étaient au menu.



La coalition Diomaye Président durant ces deux jours, a procédé à une caravane dans certaines artères des quartiers Lyndiane, Boucotte, Castor, Hlm, Néma 2,Kandialang entre autres grands axes de la ville de Ziguinchor. "Avec cette forte mobilisation des populations, nous comprenons par là, le désir d’un changement du système et cela se fera avec la coalition Diomaye Président. J’invite les jeunes de Ziguinchor à aller récupérer leur cartes électeurs",nous confie l’honorable députée, Alimata Sidibé membre de la coalition Diomaye Président.



De son côté le comité départemental de la coalition DIAO 2024 a procédé aux visites de proximité. " Nous avons jugé nécessaire de démarrer notre campagne ici à Kandé pour aller à la rencontre des populations à la base. Nous avons un très bon projet qui va changer le visage du Sénégal. La meilleure stratégie, c’est d’aller à la rencontre des populations pour se faire comprendre. Nous sommes confiants pour la suite’" dixit Mamadou Talibé Diallo, plénipotentiaire de la coalition DIAO 2024 à Ziguinchor.



Dans la mouvance présidentielle à Ziguinchor, c’est le mutisme. Les responsables sont presque absents de la ville, aucune activité tenue jusque-là, même si le candidat Amadou Ba est attendu le 18 mars prochain à Ziguinchor. Certains jeunes responsables de BBY affichent déjà leur désir de rejoindre la coalition Diomaye Président. Aucun mouvement noté à Ziguinchor pour le reste des candidats en lice.