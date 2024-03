Ziguinchor - Aliou Mamadou Dia lâche la colombe de la paix

Aliou Mamadou Dia, le candidat de la coalition AMD 2024, ne pouvait trouver un lieu symbolique pour parler de la paix si chère à la Casamance que la Place Jean II de Ziguinchor. Une région méridionale en proie à une crise qui dure depuis des décennies. C'est ici qu'il a lancé son appel pour un Sénégal de Paix et de tranquillité, en demandant aux filles et fils du pays de mettre la nation au-dessus de tout. Il s'est engagé à résoudre définitivement la crise casamançaise en sa qualité de cinquième président de la République du Sénégal.



Par ailleurs, le candidat au fauteuil présidentiel a affiché sa volonté de mettre un terme à l'enclavement de la Casamance naturelle. AMD est formel. La solution passera par la navigabilité entre Ziguinchor et le reste du Sénégal comme Joal, Foundiougne, Mbour, Kayar etc. Le "candidat du peuple" veut aussi créer des lignes de Train à Grande Vitesse (TGV) entre les régions du sud, du nord et du centre du Sénégal.



En sus, il a fait du secteur de l'agriculture une priorité. Aliou Mamadou Dia veut valoriser la production agricole tout comme l'aquaculture et la pisciculture non sans faire de la Casamance le grenier du Sénégal. Le candidat du PUR s'est engagé à éradiquer la pauvreté au Sénégal. Cela passera, entre autres, par l'industrialisation et la redynamisation du tourisme. Il est conscient des potentialités de la région de Ziguinchor en termes de sites touristiques. Il s'est engagé à les rentabiliser, une fois à la tête du pays, au soir du 24 mars 2024.