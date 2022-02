Ziarra annuelle de Diamal : Les temps forts de la cérémonie officielle.

La ziarra annuelle de Diamal (département de Birkilane) a vécu. 26ème édition du genre, l'événement religieux est placé cette année sous le thème "La paix au Sénégal : un patrimoine à préserver". Une occasion pour le khalife, El Hadj Modou Mame Cissé, et les membres de sa famille, de prier afin que la paix puisse être préservée dans notre pays.

Dans la foulée, une cérémonie officielle a permis de rassembler la famille Cissé de Diamal, les différents foyers religieux du pays et les officiels avec à leur tête le préfet de Birkilane, Abdou W. Talla, qui a rappelé les efforts du khalife de Diamal dans l'éducation islamique des jeunes et sollicité des prières pour le président de la République, Macky Sall, et pour le Sénégal...