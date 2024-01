Ziarra Léona Niassène : Plus de 300 éléments de la police seront mobilisés cette année (Gouverneur).

La ziarra annuelle de Léona Niassène se prépare activement. Ce jeudi, les membres du comité d'organisation et l'administration territoriale se sont penchés sur les préparatifs à travers un comité régional de développement (CRD).

À cette occasion, le gouverneur de Kaolack, a annoncé les dispositifs qui vont être mis en place avant, pendant et après cet évènement religieux. Revenant sur le volet sécuritaire, il a informé que plus de "300 éléments de la police seront mobilisés cette année à travers le GMI... 350 barrières seront aussi installées dans la cité et aux alentours". Pour la santé, l'eau etc..., le nombre de postes avancés a été revu à la hausse, 250 branchements sociaux sont prévus, ainsi que plus de 200 points d'eau..."

Pour sa part, le comité d'organisation a exprimé ses préoccupations relatives aux manquements qui sont notés chaque année dans le cadre de l'organisation de cette ziarra, en dépit de l'engagement des services étatiques.

Ces manquements sont surtout liés à l'assainissement à travers la vidange des fosses septiques qui fait souvent défaut, provoquant du coup le ruissellement des eaux usées dans toute la cité...