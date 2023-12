Youssou Ndour sur la présidentielle : « Je ne suis pas candidat et je ne soutiens personne pour le moment. Mais nous ferons un choix de raison… »

Le président du mouvement « Fekké Maci Bolé » brise enfin le silence sur sa participation ou non à l’élection présidentielle. En perspective de ce rendez-vous majeur et décisif, Youssou Ndour a décidé de ne pas candidater. « Je ne suis avec aucun candidat. Aussi, je ne me présenterai pas à l’élection présidentielle. Nous examinerons tous les programmes, mais surtout, ce que veulent les sénégalais pour voir la conduite à tenir », a déclaré Youssou Ndour dans un entretien accordé à la télévision Futurs Médias ce samedi.



L’initiateur du mouvement Fekké Ma Ci Bolé qui a vu ses jours de gloire au lendemain de la défaite du président Wade en 2012, ne compte pas faire un remake en s’engageant comme il l’a fait en ce temps. D’ailleurs, dans cet entretien, Youssou Ndour précise que « certains candidats ont sollicité son mouvement ».



Le compagnonnage avec un potentiel candidat n’est cependant pas exclu par le leader de « Fekké Ma Ci Bolé » : « la politique est un terrain glissant. Pour le moment, nous préférons discuter au niveau de la base avant de prendre une décision qui peut être de soutenir quelqu’un tout comme le contraire… », a servi Youssou Ndour.