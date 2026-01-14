Yoro Dia tance le ministre Yassine Fall: « Du très petit calibre…»

Le Dr Yoro Dia monte au créneau pour défendre l’honneur de l’institution judiciaire face aux critiques de la ministre. Dans une note remarquée sur les réseaux sociaux, le politologue Dr Yoro Dia, a vertement répondu à la ministre Yassine Fall, lui reprochant d’avoir porté atteinte à la dignité de la justice. « Dommage que la justice , le seul service de l’État qui porte le nom d’une vertu descende à niveau. Du très petit calibre », a lancé le magistrat qui déplore ce qu’il considère comme un abaissement du débat concernant l’institution judiciaire.
Le Dr Yoro Dia s’adresse directement à la ministre : « Prenez de la Hauteur Madame car elle apporte le prestige consultantiel à l’autorité de la Justice. » Des remarques faites par l’ancien coordonnateur de la communication présidentielle qui insiste sur le caractère exceptionnel de la justice, « le seul service de l’État qui porte le nom d’une vertu ».
