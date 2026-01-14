Thiès- marche de " And Gueusseum/ Satsus: les acteurs de la santé listent une panoplie de doléances


Le cadre de lutte des syndicats de la santé et des collectivités territoriales( And Gueusseum/ Satsus), a organisé ce mercredi 14 janvier à Thiès, une marche nationale pour exiger de meilleures conditions de travail. De la Croix rouge à la gouvernance, les marcheurs ont arboré des pancartes sur lesquelles il est écrit les différents maux qui gangrènent leurs secteurs d'activités respectifs. 
 
Le coordinateur de " And Gueusseum" Mballo Dia Thiam, qui a remis le mémorandum au gouverneur de Thiès, est revenu sur leurs revendications. 
" La signature sans délai du décret portant intégration des Techniciens Supérieurs de Santé (TSS) dans la hiérarchie A2 ;
la signature des décrets et arrêtés relatifs aux plans de carrière des Aides sociaux, Assistants infirmiers, Infirmiers brevetés, Préparateurs en pharmacie, Agents d’hygiène, Maintenanciers, prothésistes dentaires et autres corps assimilés ;
la délivrance immédiate des diplômes aux récipiendaires, indûment retenus depuis plus de dix (10) années par le Ministère de la Santé, en violation manifeste des droits des Travailleurs; la revalorisation des pensions de retraite et la prolongation optionnelle de l’âge de la retraite à 65 ans".
 
Ainsi la jonction des luttes " And Gueusseum/ Satsus d'exiger " le paiement sans délai de l’indemnité de logement aux agents fonctionnaires et contractuels du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, ainsi qu’aux Travailleurs de la santé des collectivités territoriales ; le règlement immédiat du reliquat de l’indemnité de logement des agents contractuels IDE, SFE, TSS et Médecins, injustement maintenus à 75 000 FCFA dans certains EPS, au lieu des 100 000 FCFA réglementaires, situation discriminatoire et inacceptable qui doit être corrigée sans délai".
 
Avant de demander " le recrutement immédiat de cinq mille (5 000) agents contractuels et communautaires en activité au profit du Ministère de la Santé ;
le retour et le remembrement de l’Action sociale, avec le maintien intégral des Centres Nationaux de Réinsertion Sociale (CNRS) ; le retour des infrastructures sanitaires à la DIEM, indûment arrachées au Ministère de la Santé ; l’abrogation du décret portant érection des Directions Régionales de la Santé, source de désorganisation, de gaspillage et d’inefficacité administrative", etc.
 
Concernant Thiès, And Gueusseum/ Satsus exige le relèvement de l’Hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène au niveau 3, avec l’affectation immédiate d’un pneumologue ; le relèvement du plateau technique des centres de santé de Khombole, Thiès, Mékhé, Joal et Pout ;
la réhabilitation complète de l’Hôpital Mame Abdoul Aziz Sy de Tivaouane l’activation effective de l’ouverture de l’Hôpital El Hadji Malick Sy de Tivaouane, injustement maintenu fermé malgré les besoins criants des populations ;
la mise en place urgente d’un Centre régional de régulation des urgences (CRU) pour la région de Thiès ; l’augmentation substantielle et durable des fonds de dotation alloués au secteur de la santé dans la région de Thiès, actuellement notoirement insuffisants etc...
Mercredi 14 Janvier 2026
Moussa Fall



