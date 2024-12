Yoff : Un incendie dévastateur ravage l'hypermarché Exclusif de Yoff, des pertes colossales en perspective

Un incendie spectaculaire a ravagé l’hypermarché Exclusif de Yoff dans la nuit du 22 au 23 décembre 2024. Selon des sources locales, un court-circuit serait à l’origine du sinistre, provoquant une épaisse fumée visible à des kilomètres alors que l’établissement était fermé.







Le feu s’est rapidement propagé, impactant principalement le premier étage du magasin, emportant une grande quantité de marchandises et causant des pertes financières considérables. Bien que le rez-de-chaussée semble avoir été relativement épargné, l’étage supérieur a subi des dégâts majeurs. Les informations concernant l’ampleur exacte des pertes restent encore à confirmer.







Les pompiers, mobilisés en nombre, ont déployé d’importants moyens pour maîtriser l’incendie, avec plus d’une dizaine de véhicules d’urgence sur place. Les employés, réunis sur les trottoirs, assistaient impuissants à la destruction de leur lieu de travail.