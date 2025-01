Yoff : Les travailleurs municipaux au service des pèlerins de l’Appel de Seydina Limamou Laye

Pour la troisième année consécutive, les travailleurs de la mairie de Yoff ont renouvelé leur engagement envers les pèlerins venus assister à la 145e édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye. Dans un élan de solidarité, ils ont préparé et distribué des repas aux fidèles, perpétuant ainsi une tradition désormais bien ancrée.



Cette initiative, portée par un esprit de générosité et de service communautaire, vise à assurer un meilleur accueil aux nombreux croyants qui convergent vers Yoff pour cet événement religieux majeur. "C’est notre manière de contribuer à la réussite de l’Appel et de témoigner notre respect envers cette grande figure de l’islam", confie Mame Serigne, le responsable.



Chaque année, l’Appel de Seydina Limamou Laye rassemble des milliers de fidèles venus de tout le pays et d’ailleurs, rendant la mobilisation des acteurs locaux essentielle. En mettant la main à la pâte, les employés municipaux de Yoff illustrent un bel exemple d’entraide et de partage, des valeurs chères à cette célébration spirituelle.