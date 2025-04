Assemblée nationale : Guy Marius Sagna qualifie Thierno Alassane Sall de personne aux « principes à géométrie variable »

Les discussions autour de la proposition de loi interprétative du député Pastef ont enflammé l’hémicycle ce mercredi 2 avril. Dans une intervention remarquée, le député Guy Marius Sagna a vivement critiqué son collègue Thierno Alassane Sall (TAS), le qualifiant ouvertement de personne aux « principes à géométrie variable ».



Le parlementaire a dénoncé ce qu’il considère comme des revirements opportunistes de son homologue, affirmant que son camp politique entendait « briser ce cycle infernal » responsable, selon lui, de dizaines de morts à chaque crise politique. « Pastef et Ousmane Sonko veulent qu’on mette fin définitivement, au Sénégal, au sacrifice des vies humaines pour changer ce pays », a-t-il déclaré.



S’appuyant sur le caractère sacré de la vie humaine, Guy Marius Sagna a défendu avec véhémence la nécessité de cette loi interprétative. Sous les applaudissements d’une partie de l’assemblée, l’élu de la mouvance présidentielle s’est félicité de l’initiative portée par son camp politique, y voyant une avancée vers plus de justice et de transparence.