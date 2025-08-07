Yoff : Le sous-préfet suspend les "Navétanes" pour troubles à l'ordre public...

Les "navétanes" sont suspendus jusqu'à nouvel ordre dans la commune de Yoff, telle est la décision prise par le sous-préfet de l’arrondissement des Almadies, Mouhamadou Lamine Thiam, ce jeudi 7 août 2025.



Dans un arrêté officiel, il annonce la suspension immédiate de toutes les activités du championnat populaire communément appelé « Navétanes » sur l'ensemble du territoire communal de Yoff.



Cette mesure intervient en réponse à des troubles récurrents à l’ordre public, signalés lors de ces manifestations sportives. L'arrêté s'appuie notamment sur le rapport de compte rendu n°231/4 du 6 août 2025 émanant du Commandant de la Brigade territoriale de gendarmerie de la Foire, qui évoque des incidents compromettant la sécurité publique.



Dans le communiqué exploité par Dakaractu, le sous-préfet indique que cette suspension est dictée par les nécessités de service et les impératifs de maintien de l’ordre. Il confie l’exécution de l’arrêté au commandant de brigade de la Foire, qui sera chargé de le notifier aux intéressés et d’en assurer la diffusion auprès des structures concernées.



Les autorités administratives dont le Gouverneur de Dakar, le Préfet, le Maire de Yoff, ainsi que la brigade de gendarmerie de la Foire ont été informées de la décision.

