Yoff : La municipalité à l’assaut des occupations anarchiques de la commune.

Les agents municipaux de Yoff ont, dans l’après-midi de ce 11 septembre, déroulé une opération d’envergure communale de désencombrement à Nord-Foire. L’étape fait suite à celle de Diamalaye où la démarche a été entamée jeudi pour libérer l’espace public.



Les agents municipaux de la commune de Yoff n’ont rien laissé sur leur trajet enlevant ainsi sur leur passage toutes les occupations jugées anarchiques. Selon le chef de brigade de l’opération répondant au nom de Babacar Ndiaye, des sommations ont été délivrées aux occupants de la voie publique depuis trois (3) semaines afin de les instruire de quitter les lieux.



« Les gens n’ont plus où passé parce que l’espace public est depuis quelques temps le théâtre d’occupations anarchiques, des tables sont dressées un peu partout favorisant le désordre », a-t-il soutenu.



« Avec les pluies abondantes de ces derniers jours, nous voyons que certaines voiries de la commune sont couvertes de sable favorisant les inondations, on en profite également pour effectuer un drainage pour permettre un meilleur cadre de vie», ajoute le responsable de l’opération.



Il confie que la démarche se poursuivra durant le week-end, à Ouest-Foire avant la cité Biagui pour ensuite gagner l’intérieur de la commune de Yoff. « Durant l’opération, tous les véhicules et épaves laissés sur le domaine public seront amenés en fourrière », a averti Babacar Ndiaye qui renseigne que la démarche va durer 10 jours.