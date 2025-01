Yassine Fall, MIAAE : « Avec l’Union européenne, nous sommes fortement engagés dans un partenariat gagnant-gagnant »

Les autorités sénégalaises, représentées par la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, et la Team Europe (l'Union européenne et ses États membres), conduite par Jean Marc Pisani, ont tenu ce mardi leur Dialogue de Partenariat annuel. Cette première session de dialogue politique avec les nouvelles autorités sénégalaises a permis d'approfondir les échanges entre le Sénégal et l'UE en vue d’« un partenariat rénové dans des domaines d'intérêt commun ».



En effet, les discussions ont porté sur la manière dont l'UE et le Sénégal peuvent collaborer pour atteindre les objectifs de la « Vision Sénégal 2050 », notamment en matière de compétitivité économique, de qualité du capital humain, ainsi que d'aménagement et de développement durable du territoire. Yassine Fall a également souligné « l'amélioration durable des conditions de vie des Sénégalais » comme étant au cœur des relations entre le Sénégal et l'UE. Lors de cette réunion conjointe, les deux parties ont également abordé des sujets tels que la gouvernance, les droits humains, la sécurité régionale et les questions migratoires.



Les représentants des départements ministériels concernés ont présenté certains aspects de la situation économique et financière du Sénégal, ainsi que l'importance de la bonne gouvernance et des droits humains dans la « Vision Sénégal 2050 ». La création d'emplois, l'accès à une formation de qualité pour les jeunes et les femmes, ainsi que les enjeux sécuritaires et d'intégration régionale ont également été discutés.



De son côté, l'UE a profité de cette occasion pour présenter aux autorités sénégalaises la mise en œuvre de la stratégie Global Gateway, qui promeut notamment des infrastructures durables dans les domaines des transports et de l'énergie. Elle a également proposé une approche holistique pour la gestion de la migration légale et encadrée, ainsi que pour la lutte contre la migration irrégulière.