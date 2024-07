Woyofal : Ce que le client doit savoir sur la facturation du service…

Dans le but de dissiper les malentendus, d’améliorer la compréhension et la communication sur le woyofal et de booster le taux de pénétration du woyofal et sa généralisation, la Senelec a organisé ce mercredi un atelier pour les acteurs des médias.



Samba Mamadou Sy, chef du service Woyofal a pris la parole pour s’exprimer sur les contours de l’abonnement et la facturation du service Woyofal.







Il y’a une panoplie d’objectifs pour le client notamment l’amélioration des relations avec la clientèle par la réduction des réclamations sur la facturation, le développement d'un SAV pour apporter un traitement, la diligence des réclamations (suivi, conseil, dépannage, etc.), la facilité d'achat de crédit pour le client avec l'existence d'un vaste réseau de partenaire mais aussi et surtout, étant donné que le woyofal est un compteur intelligent, contrôler et mieux gérer sa consommation pour le client. Pour la Senelec, la diversification de l'offre de vente à la clientèle et la réduction des réclamations sur la facturation. Chaque client est assujetti à un usage qui définit les tarifs qui lui sont attribués. Il y’a la Puissance < = 6kW, DPP (Domestique Petite Puissance), le PPP (Professionnel Petite Puissance) 0 6kW< Puissance <=17kw, le DMP (Domestique Moyenne Puissance) et le (PMP, Professionnel Moyenne Puissance). Pour le cycle de facturation mensuelle, l’achat ce fait à partir de 1000 francs. Il y’a entre autres la suppression de la troisième tranche (avec application de la TVA au delà de 250kWh), l’achat en fonction de son budget à partir de 1000 FCFA, la possibilité avec le clavier de dialoguer à tout instant avec le compteur pour connaître son crédit restant, sa consommation journalière, sa consommation du mois en cours, la consommation des 6 derniers mois la puissance instantanée de chaque appareil, les représentants de la Senelec rappellent que le crédit n’a pas de durée de validité.







Avec le prépaiement, le cycle de la facturation est mensuel alors que pour le classique il est bimensuel. Dans la facturation, on détermine pour un achat du nombre de kWh mais également du montant de la redevance en fonction du type de compteur (MONO ou TRI), celui de la TVA en fonction des usages ( taxe est collectée et reversée aux collectivités locales) et le montant TCO pour tous les achats et du timbre en fonction du montant de l'achat. Notons que pour la détermination des tranches, pour chaque achat, le système tient compte du cumul de l'énergie déjà achetée dans le mois







Sur la facturation dans la première tranche nous avons l'usage domestique PP: 0 et 150 kw pour la première tranche (à 91,17 francs le kw). Au delà de la deuxième tranche (plus de 250 km/h), le système prélève la TVA: (91,17 et 136,49 francs). Pour les usagers professionnels, la facturation est de 163,81 francs le kwht pour la première tranche et pour la deuxième, 189,84 francs cfa. Pour l’usage domestique (MP), le kwht pour la première tranche est de 111,23 francs et 143,54 pour la deuxième. L’usage professionnel (MP), le Kwht est de 191,01 sur la deuxième tranche et 165,01 francs le kwht.







En termes de conseils aux clients, il faut s'assurer que ses installations sont aux normes, ne pas laisser allumer les lumières inutiles, éteindre les appareils inutilisés, privilégier si possible les équipements neufs, faire toujours les options 820 à 825 pour connaître sa consommation moyenne mensuelle à acheter dans le mois, ne pas acheter au-delà de son besoin mensuel en énergie et éviter d'acheter de forte somme vers la fin du mois, juste le nécessaire pour terminer le mois.