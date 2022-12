World Policy Conference de Abu Dhabi sur la Gouvernance globale : Aminata Touré plaide pour un siège permanent à l’Afrique au Conseil de Sécurité.

Prenant part au panel d’ouverture sur le thème "Une géo-économie du Développement international dans un monde fragmenté", Aminata Touré a fait état de l’absence au Conseil de Sécurité de l’Afrique composée de 54 pays. Selon elle, cela n’a aucun sens pour cette organisation internationale qui a d’ailleurs soufflé ses 77 bougies (Nations Unies)

Aminata Touré a insisté sur la réparation de cette situation "injuste" afin de crédibiliser le discours sur la gouvernance mondiale. Parallèlement, elle a plaidé pour la reconnaissance de la contribution significative des femmes à l’economie mondiale et la nécessité de leur accorder plus de place, de soutien et de respect...