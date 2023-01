Wallu-Sénégal, AAR Sénégal et Thierno Alassane… : Les raisons de la suspension des activités de Abdoul Mbaye et de son parti dans le CRD…

Au mois de Novembre dernier, le président du parti Alliance pour la citoyenneté et le travail, Abdoul Mbaye, a décidé de suspendre la participation de son parti dans le Congrès de la renaissance démocratique, une initiative qu’il avait portée sur les fonts baptismaux de la scène politique ainsi que d’autres de ses camarades de l’opposition, notamment Mamadou Lamine Diallo de Tekki et de Thierno Alassane Sall de la République des valeurs.



Une décision qui laissait penser l’existence d’une mésentente entre l’ancien Premier ministre de la République du Sénégal et quelques uns de ses camarades du CRD, après les législatives de 2022.



Invité de l’émission Actu-Débat de ce jeudi sur Dakaractu, le président de l’ACT Abdoul Mbaye est revenu sur cette décision. Loin d'accuser Thierno Alassane Sall d’être à l’origine de la suspension de sa participation dans le congrès, Abdoul Mbaye a évoqué tout de même quelques faits troublants qui seraient à l’origine de sa décision. « D’abord je n’ai pas quitté le Congrès de la renaissance démocratique. Mais on a suspendu notre participation pour les élections à venir. L’autre chose, Thierno Alassane Sall n’est pas à l’origine de la suspension de nos activités dans le CRD. Nous avons estimé qu’il est plus facile d’aller en coalition si ce sont des élections locales ou législatives, parce que c’est des listes constituées pour que chacun y tente sa chance. Mais si c’est une élection présidentielle, il n’y a qu’un seul candidat.



Aux élections locales, j’étais dans le CRD de même que Thierno Alassane Sall. Aux élections législatives, Thierno Alassane Sall a considéré qu’il ne pouvait pas coaliser avec Wallu pour des raisons qu’il a évoquées lui-même dans un communiqué. Moi aussi j’ai accepté de rejoindre Wallu parce que je considérais que nous devions coaliser avec Wallu. Parce que nous étions tous du CRD, et on s’était mis d’accord pour rejoindre Wallu. Au début Thierno avait estimé que cela pouvait être mais entre temps il a sorti un communiqué pour se démarquer. Parce qu’il a estimé qu’il ne pouvait pas coaliser avec Wallu et c’est son droit le plus absolu », a expliqué Abdoul Mbaye...