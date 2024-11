Waladekh/Législatives2024 : « Le bitumage de cette route sera un combat pour nous une fois à l’assemblée nationale... » (Rokhy Ndiaye)

Les populations de Waladekh font face à d’énormes difficultés liées à l’enclavement et à l’accessibilité de leur localité. La députée Rokhy Ndiaye s’est rendue dans cette contrée du Saloum ou pendant l’hivernage, les populations sont obligées d’utiliser des pirogues pour se déplacer. « Les femmes enceintes qui sont à terme sont confrontées à de réels problèmes pour se rendre à l’hôpital. Nous avions porté un plaidoyer à l’assemblée nationale pour le bitumage de la route passant par Waladekh, mais cela avait fait l’objet de polémique.



Car, on nous a dit que 300 milliards avaient été débloqués pour le bitumage de cette route », a-t-elle soutenu. Elle est revenue sur les projets d’avenir du nouveau régime de Diomaye-Sonko pour inviter les populations de cette dite localité à réitérer leur soutien au pouvoir en place en votant massivement la liste Pastef pour ces législatives.



« Toutes vos difficultés seront bientôt dans les pages de l’histoire à cause des nombreux projets que le gouvernement va dérouler dans la zone centre. Le bitumage de cette route sera un combat pour nous une fois à l’assemblée nationale », fera-t-elle remarquer.