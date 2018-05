Wakhinane Nimzatt : Des équipements médicaux de plus de 150 millions offerts à la maternité

Le mairie de «Wakhinane Nimzatt » a offert à la localité un poste de santé, mais aussi réhabilité la maternité de Nimzatt qu’elle a équipée avec du nouveau matériel estimé à plus de 150 millions de nos francs. La cérémonie de réception de ces infrastructures de base a eu lieu ce Samedi en présence du ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, mais aussi du maire et non moins Dg de la RTS, Racine Talla. Le poste de santé flambant neuf logé dans le quartier « Darourahmane » est estimé à 37 millions de nos francs. La réhabilitation de la maternité de « Nimzatt » avec toutes les commodités permettra aux femmes d’accoucher dans de bonnes conditions. Le matériel médical qui compose maintenant le plateau technique de ces infrastructures, d’un montant de plus de 150 millions et le fruit d’une collaboration avec l’ONG Rose Angel.

Le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr a remercié Racine talla et salué l'ingéniosité de ce dernier pour la réalisation de telles infrastructures sanitaires. Pour le ministre, le Dg de la Rts est un maire exemplaire et crédible.