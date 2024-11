Vote du président Ousmane Sonko : Une décision prise très tôt le matin ....

Ce dimanche matin, Ousmane Sonko, tête de liste nationale du parti Pastef et actuel Premier ministre, a voté au centre de l’École des jeunes filles des HLM Nema, à Ziguinchor, sa ville natale. Il s'est rendu sur place aux alentours de 8h30 pour accomplir son devoir citoyen lors des élections législatives.



Le leader politique a ainsi montré l'exemple en participant activement à ce scrutin important. Ce geste souligne son engagement en faveur de la démocratie et de la participation citoyenne dans le processus électoral. Sonko, qui est très impliqué dans la politique sénégalaise, a rappelé l'importance de chaque vote pour façonner l'avenir du pays.



Le vote s'est déroulé dans un climat serein, et Sonko a quitté les lieux après avoir exprimé son soutien à une élection pacifique et démocratique.



Ce moment a été un rappel fort de l’importance de la participation des citoyens à ce type d’élection, que ce soit pour garantir une représentativité nationale ou pour renforcer les institutions démocratiques du Sénégal.