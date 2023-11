Vote budget ministère justice : Birame Souleye Diop révèle qu’il y a 1800 dossiers en instructions

A la suite du président du groupe parlementaire Wallu, son collègue et président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a fait un discours magistral. Birame Soulèye Diop devant Aïssata Tall Sall manifeste ses inquiétudes. « La justice est un bien de consommation commun. Il y a 37 établissements pénitentiaires pour 47 départements. Il y a 11.335 détenus en 2021 et presque plus de 13.000 en 2023 ».



S’adressant au ministre des Finances, Birame Souleye l'interpelle sur les opérations de la Centif qui a soumis des dossiers au Parquet. « Combien de rapport transmis et combien de dossiers traités ? » se demande-t-il.



Il révèle que L’Ofnac a reçu 1.822 plaintes en 2022. Où en est-on avec le rapport de 2022. Il faut nous renseigner sur les 1800 dossiers placés en instruction. Nous attendons d’avoir des informations » conclut Birame Souleye.