Vol inaugural : « Luxair » va desservir dorénavant Dakar, moins d’un mois après l’inauguration de l’hôtel Riu.

C’était dans l’air du temps. « Luxair » pose ses baluchons à Dakar. Annoncée entre avril et mai à Dakar à la suite de nombreuses réservations pour Dakar (Sénégal), qu’elle recevait, la compagnie aérienne du Grand-duché du Luxembourg entame la desserte de Dakar. Et le vol inaugural devrait atterrir à l’Aéroport Blaise Diagne de Diass ce mercredi 13 Avril en début d’après-midi. Une annonce faite par Son Excellence, l’ambassadeur du Luxembourg au Sénégal, Georges Ternes.Cette décision de desservir Dakar semble être liée à la présence des Espagnols de Riu. La dernière-née des infrastructures hôtelières sur la Petite-Côte, l’Hôtel Riu Baobab, a ouvert officiellement ses portes le lundi 28 mars dernier. Un des 4 projets hôteliers de la chaîne hôtelière internationale Riu Hôtels & Ressorts qui ont été réalisés en Afrique mais le seul de la sous-région ouest africaine. En tout cas en Janvier 2022 déjà, 3 mois avant son inauguration, les "Tours opérateurs" proposaient déjà de « partir à la découverte du Sénégal avec luxairtours ! » Et l’établissement proposé pour accueillir les voyageurs se nomme « hôtel RIU BAOBAB ».