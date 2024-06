Vol de substance minérale : le sort des deux Indiens de la société Falcon confié au juge du 2e cabinet

Du nouveau dans l’affaire du manganèse présumé détourné par deux employés. En effet, selon les informations rapportées par le journal LesEchos, le dossier des deux Indiens et employés de la société Falcon a été confié au juge d’instruction du 2e cabinet Mamadou Seck. Sur ce, l’ingénieur indien et son compatriote n’ont pas pu faire hier leur premier face-à-face avec le magistrat instructeur. Cette rencontre doit se tenir ce mercredi 12 janvier 2024. Pour rappel, les deux mis en cause ont été arrêtés pour des faits de détention illicite de substance minérale, transport illicite de substance minérale et vol de substance minérale pour un montant de 19 milliards 800 millions de francs Cfa.