Vol à l'occasion d'un service : un livreur enlève 6 climatiseurs et 5 téléviseurs dans le dépôt à l'insu de son patron

Le livreur Soly B. Barry âgé de 26 ans est condamné à 1 an de prison dont 6 mois ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits de vol à l’occasion du service de six climatiseurs et cinq téléviseurs d’une valeur de 1 million 400 mille francs Cfa. Ainsi, il devra payer la somme de 500 mille francs de dommages et intérêts.





En effet, il ressort de la procédure que l’entreprise a constaté des manquants, mais ils n’ont rien dit. C’est quand ils ont découvert la façon de procéder du chauffeur que leurs doutes sur d’éventuels vols se sont confortés. Et il ressort de l'enquête que le mis en cause Soly B. Barry a procédé à l'enlèvement sans obtenir un bon de livraison. Le pire, le jour des faits, il a loué un autre véhicule pour transporter la marchandise. Après avoir découvert sa supercherie, la société a porté plainte pour vol à l'occasion du service.







Jugé ce lundi 05 janvier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, le prévenu Soly B. Barry a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il explique : " Le samedi 6 janvier, en allant au boulot, j’ai croisé sur la route une personne qui m’a interpellé. Je ne le connais pas. Il m’a dit qu’il a besoin de six climatiseurs et de cinq postes téléviseurs. Je lui ai demandé de payer le matériel avant de le prendre. Après négociations, je suis allé au dépôt qui se trouve à Rufisque pour prendre la marchandise que j'ai remis à un livreur. Et j’avais ordonné au livreur de ne pas livrer la marchandise sans être payé. Plus tard dans la journée, mon patron m’a appelé pour demander pourquoi j’ai livré la marchandise sans son aval. Sur ces entrefaites, je lui ai dit que c’est parce qu’il était absent. C’est ainsi qu’il m’a ordonné de revenir avec la marchandise. Mais j'étais en ce moment à Colobane", se dédouane-t-il.











Matar K., partie civile, ne s'est pas présenté à l'audience. Par contre, son conseil Me Ousmane Thiam mentionne que le prévenu a enfreint toutes les règles qui ont été prescrites par la société pour pouvoir enlever la marchandise. "Il est livreur. Son rôle est de recevoir un bon de livraison et d’aller enlever la marchandise. Il outrepasse toutes ces règles, à l’insu de son employeur. Il a pris plusieurs casquettes. Il s’est permis de ne pas prendre son véhicule, mais il a amené un autre véhicule", a soutenu la robe noire qui avance que l’entreprise a fait un inventaire et le montant perdu est estimé à 33 millions de francs CFA. De ce fait, il souligne la constance des faits et réclame la somme de 37 millions de francs Cfa pour dommages et intérêts suivi d'exécution provisoire et contrainte par corps au maximum.







Lors de son réquisitoire, le Délégué du procureur s’en est rapportée à la sagesse du tribunal.







Selon Me Baba Diop, l’inventaire a été fait unilatéralement et n’engage pas son client. "C’est vrai, il a commis une faute professionnelle. Mais avait-il l’intention de voler. Il a travaillé pendant 4 ans dans cette entreprise", a déclaré Me Diop qui sollicite une application bienveillante de la loi pénale. Et de débouter la partie civile sur ses demandes comme étant mal fondées.







Finalement, il a été reconnu coupable et condamné à un an dont un mois ferme et 500 000 francs de dommages et intérêts qu'il devra payer à la société.