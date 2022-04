Vol à l'occasion d'un service : Ndongo Fall risque 2 ans de prison pour vol de viande à Auchan

Pour un sachet de viande, le nommé Ndongo Fall ayant exercé 6 ans de service à Auchan en tant que chauffeur et livreur de viande, risque deux ans d'emprisonnement dont 3 mois ferme. Jugé ce mercredi 13 avril 2022 au tribunal d'instance de Dakar, il connaîtra son sort le 20 avril prochain.

Tout est parti de l'arrestation de Mamadou Ba, vendeur de viande au Marché Tilène, suite à une dénonciation. Celui-ci détenait dans son étal des barquettes de viande portant l'enseigne de Auchan.

Interrogé, il a fait savoir que c'est le nommé Ndongo Fall (le prévenu) qui lui fournissait la viande. Toutefois, ces éléments étaient insuffisants pour passer à l'interpellation de ce dernier et sachant que le prévenu était un habitué des faits, les responsables d'Auchan l'ont fait suivre. Un jour, au moment de livrer de la viande à Auchan Maristes, il a fait un détour et a commencé à décharger quelques quartiers de viande. C'est sur ces entrefaites que les agents d'Auchan sont intervenus et l'ont pris en flagrant délit. Arrêté, il avait reconnu les faits devant les enquêteurs.

À la barre, il niera les faits. Pour sa défense, il a déclaré n'avoir jamais pris les produits de Auchan. « J'ai travaillé pendant 6 ans à Auchan en tant que chauffeur pour livrer de la viande. J'ai toujours fait mon travail comme il se doit », s’est-il dédouané.

Invité à faire son réquisitoire, le substitut du procureur a souligné que le mis en cause, lors de son face à face avec le procureur, avait reconnu sans difficulté le vol. Ainsi, il demande qu'il soit maintenu dans les liens de la détention et condamné à 2 ans dont 3 mois ferme.

Pour la défense, Me Basse précise que dans cette affaire le sieur Mamadou Ba n'a jamais été confronté avec son client. « Il a travaillé durant 6 ans à Auchan et sa femme a également travaillé dans la même boîte. Dans ce dossier, il y a un doute », a plaidé la robe noire qui demande que le prévenu soit renvoyé à des fins de poursuite eu égard de l'incongruité de ce dossier.

Le délibéré sera rendu le 20 avril...