Visite présidentielle : Macky Sall se rendra à Kigali et Ouganda les 17 et 18 juillet prochain

Lors du conseil des ministres de ce mercredi, le président de la république a fait part de son agenda diplomatique. Le chef de l'Etat a informé de ses prochaines participations à la réunion de coordination de l'Union Africaine prévue le 16 juillet à Nairobi, puis à la conférence sur les femmes le 17 juillet à Kigali.



En effet, la conférence Women Deliver 2023 (WD2023) se tiendra à Kigali, au Rwanda, du 17 au 20 juillet 2023. En tant que l'une des plus grandes réunions multisectorielles pour faire progresser l'égalité des sexes, WD2023 réunira 6 000 personnes à Kigali et plus de 200 000 personnes en ligne grâce à la conférence virtuelle et au dialogue mondial de six mois précédant la conférence. WD2023 permettra des espaces inclusifs et Co-créés qui favorisent la solidarité pour des solutions durables sur l'égalité des sexes.



Le Président Macky Sall a enfin annoncé sa officielle en Ouganda le 18 juillet 2023.