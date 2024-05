Visite en Guinée : le Président Bassirou Diomaye Faye et son homologue de la Guinée signent le retour de la Grande Commission Mixte de Coopération des deux pays.

Lors de sa visite en Guinée, le Chef de l'Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Le Général de Corps d’Armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée ont eu des entretiens sur les situations des deux pays. À cet occasion, les deux hommes d'Etat ont passé en revue les questions d’intérêts communs aux plans bilatéral, sous-régional, régional et international.





À cet effet, ils ont après avoir déploré la non-tenue depuis 2008 de sessions de la Grande Commission Mixte de Coopération entre les deux pays, ont décidé d’organiser la 6e session à Conakry courant novembre 2024. Ainsi, les deux Chefs d’Etat ont instruit leurs ministres chargés des Affaires Étrangères et de l’Intégration africaine à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’organisation de ladite session.





Par ailleurs, le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son homologue ont aussi instruit leurs gouvernements de mettre en place un partenariat stratégique en vue de renforcer les relations économiques et commerciales et d’œuvrer ensemble avec leurs pairs à la réalisation de projets et programmes au sein de l’OMVS.



Toutefois, ils ont également demandé à leurs gouvernements respectifs de promouvoir les échanges d’expériences et de bonnes pratiques en matière de recherches et d’exploration du sol et du sous-sol, de gestion du cadastre minier et de la gouvernance minière, des transports, de l’agriculture, de l’industrie, du contenu local et de la formation.