Visite du SG de l’ONU au Sénégal : « Il est temps de tenir la promesse des 100 milliards de dollars par an faite à Paris » (António Guterres, SG de l’ONU).

Évoquant l’urgence climatique qui accroît le risque sécuritaire en Afrique, ce 1er mai, lors de son audience avec le président de la République, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a insisté sur les actions concrètes en faveur du continent.



« Force est de constater que nous sommes bien loin d’une trajectoire qui nous permet de baisser les émissions de gaz de 45% d’ici 2030 et de contenir l’objectif de réchauffement de 1,5⁰. Les pays africains qui ne sont pourtant pas responsables du problème en sont souvent les premières victimes. Les pays développés se sont engagés à apporter une aide financière et technologique aux pays en développement afin de permettre une transition vers les énergies renouvelables et les emplois verts. Il est temps de passer aux actes, il est temps de tenir la promesse des 100 milliards de dollars par an faite à Paris », a soutenu l’autorité en visite en terre sénégalaise.



António Guterres a entamé une visite sur le continent africain après s’être rendu en Russie et en Ukraine où il a rencontré les deux (2) présidents pour un dialogue sur le conflit opposant les deux nations.



Le secrétaire général de l’ONU a exprimé sa satisfaction de sa visite au Sénégal avant de magnifier le nouveau symbole du partenariat entre le Sénégal et les Nations-Unies.



Évoquant la situation dans le Sahel, notamment au Burkina Faso, en Guinée Conakry et au Mali, António Guterres a plaidé pour davantage d’efforts dans le cadre du maintien de la paix.



La pandémie de Covid-19 a également été au cœur des échanges. À cet égard, il a salué les efforts déployés par le Sénégal notamment en matière de vaccination.



« La situation actuelle représente une grave faillite morale. Il est inacceptable qu’aujourd’hui près de 80% de la population africaine ne soit toujours pas vaccinée. Les pays riches et les sociétés pharmaceutiques doivent accélérer les dons de doses et investir dans la production locale de vaccins comme nous avons vu aujourd’hui, ici, à Dakar », a-t-il souligné.



Plusieurs autres sujets ont été passés au peigne fin.

C’est le cas du déséquilibre en matière d’investissement dans la reprise post-covid, la garantie du flux régulier de denrées alimentaires et d’énergie sur le marché ouvert en levant toute les restrictions inutiles à l’exportation.