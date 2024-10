Visite de la Commissaire Européenne et du Dg de l’ONAS: Le taux d’exécution du projet de dépollution de la Baie de Hann est à 67%

Longtemps défigurée de sa splendeur et agressée constamment par les déchets industriels et domestiques, la baie de Hanne va bientôt retrouver son harmonie avec ce projet de dépollution qui est actuellement en cours d’exécution.







Ce mercredi 16 octobre 2024, la Commissaire de l'Union Européenne chargée des Partenariats Internationaux, Madame Jutta Urpilainen accompagnée d’une forte délégation, a effectué une visite de chantier à Petit-Mbao, en compagnie du Directeur Général de l'ONAS, Séni Diène, et d'ingénieurs de l'institution nationale d’assainissement. Cette visite s'inscrit dans le cadre du Projet de dépollution de la baie de Hann, un des projets d'assainissement très ambitieux visant à rendre la plage de Hann qui s’attend sur 20km sa beauté d’antan.







En effet, la baie de Hann accueille 65 % des déchets industriels de la capitale et 35 % des rejets domestiques, transformant cette belle plage en une bombe écologique depuis plusieurs décennies. Ainsi, cette visite des autorités s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de dépollution de la baie de Hann, l'un des projets d’assainissement les plus structurants en cours du pays mais aussi de la sous région.







Le projet dépollution de la Baie de Hann, d’un montant global de 117 milliards de francs CFA, bénéficie du soutien de plusieurs partenaires financiers, techniques et statistiques : l’Agence Française de Développement (AFD), l’Agence Néerlandaise Invest International Public Project, l’Union Européenne, ainsi que la China Development Bank (CDB), mais une contribution du Sénégal à hauteurs de 2 % du coût global.







Initialement prévu pour 48 mois, les travaux de construction de la station de traitement des eaux usées, d’une capacité de 25.000 m³ par jour, sont en cours et les infrastructures de base commencent à sortir de terre. Le taux d’exécution des travaux est actuellement de 67 %. Cette station se distingue par sa capacité à traiter des eaux industrielles, faisant d’elle l’une des plus performantes en Afrique de l’Ouest en matière de réduction de la charge de pollution.







Ainsi, la première phase de fonctionnement de la station est prévue pour le premier trimestre 2025, entre janvier et février. Cependant, interpellé sur les retards du projet, le nouveau Directeur Général de l’ONAS, Seyni Dieng, a précisé que les difficultés rencontrées ne sont pas imputables à l’institution. Parmi les obstacles, il a mentionné des problèmes financiers, notamment des retards de paiements. Il a affirmé que, dès son arrivée, il a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour résoudre ces difficultés, allant jusqu’à saisir le ministre de l'Hydraulique.







Après la mise en service global des différents ouvrages, prévue au plus tard fin 2025 début 2026, plus de 500.000 personnes verront leur cadre de vie amélioré dans les communes de Hann-Bel Air, Dalifort, Thiaroye Sur Mer, Mbao, Guinaw Rail Sud, Guinaw Rail Nord, ainsi que dans la zone du Port Autonome de Dakar. Cette initiative permettra ainsi de dépolluer la baie de Hann et réduire par conséquence les risques sanitaires et diminuer les risques environnementaux associés.