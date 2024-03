Visite de courtoisie chez Macky Sall : Amadou Ba reçoit la bénédiction de l’oncle du Président

Le Premier ministre, Amadou Ba, après un meeting grandeur nature à Fatick et une nuit paisible dans la capitale du Sine, a rendu visite à la famille du Président Macky Sall. Il a été reçu, sur place, par Samba Thimbo, oncle maternelle du chef de l’Etat.



Heureux de recevoir le candidat de Benno Bokk Yaakaar, le patriarche a apprécié le déplacement de l’ancien Premier ministre à qui il a prodigué des conseils avant de formuler des prières pour lui. Ému et satisfait à la fois, le Vieux Thimbo a également souhaité une fin de campagne heureuse et un triomphe du porte drapeau de Bby, au premier tour, au soir du scrutin du 24 mars 2024.



Il a en outre apprécié à sa juste valeur le geste du candidat de Benno, qui l’a profondément touché. Amadou Ba, par devoir et par reconnaissance, à tout ce que Macky Sall constitue pour lui, mais aussi, pour tout ce qu’il a fait pour le Sénégal, ne pouvait pas dire au revoir à la cité de Mame Mindis, sans poser un acte pareil. Acte qui va droit au cœur de la famille de Macky Sall mais aussi de toutes les populations du quartier Peulhga ou les Sall ont fait leurs humanités. Les riverains, en chœur ont scandé «Amadou 5e Président » et ovationné sans discontinu le candidat de Benno.





Mouhamadou Moustapha GAYE