Visite aux Comores : le Président Sall est rentré à Dakar ce Dimanche

Après une visite officielle de travail et d’amitié de 48 heures aux Comores en sa qualité de Président en exercice de l’Union africaine (UA) le Chef de l’Etat est rentré à Dakar.

Le Chef de l’Etat Macky Sall était en effet depuis vendredi aux Comores. Une visite ponctuée entre le Sénégal et l’Union des Comores par la signature de sept accords de partenariat. Les secteurs prioritaires sont l'enseignement supérieur, la promotion des investissements et l'accroissement du volume des échanges commerciaux entre le Sénégal et les Comores, lit-on sur le site de la Présidence.