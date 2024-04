Violences sexuelles, abus de régimes, corruption … Amnesty international dresse un bilan noir de la démocratie en Afrique (Rapport 2023)

Dans son rapport de l’année 2023, Amnesty International a souligné des actes anti-démocratiques à la limite meurtrières contre des citoyens. L’organisation des droits humains a dans son rapport fait savoir que cette année encore, les violences sexuelles ont été un élément caractéristique des conflits armés.







Dans bien des pays d’Afrique, il était dangereux de critiquer les autorités. Les personnes qui manifestaient contre les abus, les manquements ou la corruption imputés à leur gouvernement faisaient souvent l’objet d’une violente répression, qui visait particulièrement les journalistes, les défenseur·e·s des droits humains, les militant·e·s et les responsables et membres de l’opposition. En l’espace d’une semaine, les homicides de l’éminent défenseur des droits humains Thulani Maseko en Eswatini et du journaliste Martinez Zogo au Cameroun, ainsi que la mort du journaliste d’investigation rwandais John Williams Ntwali dans des circonstances suspectes, ont marqué au mois de janvier une période sombre pour le mouvement des droits humains.