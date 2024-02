Violences policières sur des journalistes : Indignée, l’AJS interpelle les autorités sénégalaises

L’association des juristes du Sénégal (AJS) dénonce la violence qui règne sur le pays et qui a découlé de la répression, non pas légitime et encadrée, « mais également aussi violente et aveugle exercée sur des journalistes dans l'exercice de leur métier. »







L’AJS s’insurge aussi de « cette décision inédite » de reporter la présidentielle qui constitue un précédent dangereux pour l'état de droit et la bonne gouvernance et met à mal la Charte fondamentale de même que les lois et réglements du Sénégal. L’association estime qu’elle empêche les populations d'exercer leur citoyenneté en choisissant souverainement, et conformément à l'agenda républicain, la personne qui doit conduire les destinées du pays.