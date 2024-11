Violences électorales / GUY Marius Sagna : « Ma vengeance, ce sera le jour des élections législatives dans les urnes ».

Bien que plus posé dans son message délivré hier soir , après celui de l'appel à la « vengeance » du leader du Pastef, Ousmane Sonko, l'ex-député Guy Marius Sagna dit non à la vengeance physique.

« Ces agressions sont extrêmement graves. Légitime défense, protection, plainte : Oui. Mais vengeance : non. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice doivent, faire respecter l'ordre public, sinon, ils ne servent à rien.

Qui a intérêt à la violence à 5 jours des élections législatives ? Les perdants, mais surtout pas les vainqueurs", martèle-t-il.

Pour lui, sa " vengeance ce sera le jour des élections législatives dans les urnes ? Néanmoins, GMS demande aux ministres de l'Intérieur et de la Justice de « faire leur job ».