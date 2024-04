Violence conjugale : Pour une crise de jalousie, B. Ba verse du thé chaud sur le visage de son époux

Au terme de l’audience, le procureur de la République a requis l’application de la loi.

In fine, le juge a déclaré coupable l’auteur et l’a condamné à payer la somme de 300.000 Fcfa à la partie civile en guise de dommages et intérêts.

B. Ba de son nom, est poursuivie pour coups et blessures volontaires. Selon les informations relatées par le quotidien « Enquête », la dame est accusée d’avoir giflé et versé du thé chaud sur le visage de son époux L. Badji.Si l’on revient sur les faits, tout est à l’origine d’un appel téléphonique qu’a reçu son mari à la terrasse. Pendant que son époux était en train de communiquer au téléphone avec une personne, sa femme se trouvait dans leur appartement en train de préparer du thé avec ses enfants. C’est par la suite qu’elle est allée dans la chambre rejoindre son mari pour lui servir du thé. Mais, elle a piqué une crise de jalousie tout en accusant son époux d’infidélité avant de hausser le ton sur lui.Cependant, son mari lui a signifié qu’il parlait avec un collègue et qu’il avait le droit de parler avec qui il veut. Ce qui a suscité l’ire de son épouse qui n'a rien trouvé de mieux que de lui verser la tasse de thé qu’elle était venue lui servir sur le visage avant de lui flanquer une violente gifle et des coups de poing.Aussitôt, l’homme est allé à l’hôpital pour se soigner. Muni d’un certificat médical, il est allé porter plainte contre sa conjointe pour coups et blessures volontaires.Devant la barre du tribunal départemental de Thiès, la prévenue B. Ba n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés. « Ce jour-là, il a quitté le domicile très tôt le matin et est rentré à 20H30. A son retour, il a passé son temps à parler au téléphone sur la terrasse. Il parlait à haute voix et disait que des insanités. J’ignore avec qui il parlait, mais il m’a fait croire que c'était avec un collègue. Quand je lui ai demandé de baisser sa voix pour ne pas déranger la quiétude des voisins, il s’est acharné sur moi. C’est ainsi que je l’ai giflé, parce que ne pouvant pas supporter qu’il se comporte comme il veut dans ma maison que mon ex-époux m’a laissée avec ses enfants », a confié la mère de quatre enfants, B.Ba.De socôtété, l’époux a affirmé que sa femme l’a accusé d’être un coureur de jupons avant de l’agresser. « Elle m’a traité d’infidèle puis m’a versé une tasse de thé chaud au visage. Elle m’a aussi giflé et asséné des coups de poing. Pour me défendre, je l’ai plaquée au sol. Ses enfants sont venus nous séparer. Par la suite, elle a continué à me menacer avec une machette, puis un pilon », a-t-il fait savoir.