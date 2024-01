Violence Conjugale à Gandigal et Scènes de saccages : le couple Gomis et leur fils déférés au parquet de Mbour

L’arrestation d’un couple et de leur fils est au cœur des débats à Gandigal dans le département de Mbour. Selon les révélations faites par « l’observateur » de ce jour, Il s’agit du couple Gomis arrêté pour coups et blessures volontaires réciproques et de leur fils Jean Paul Gomis reconnu coupable pour entrave au libre exercice de travail et menace de mort.



Ce Week end passé, une dispute a éclaté entre le patron d’hôtel Daniel Gomis et son épouse Ndiack Dibor Sall. Selon les révélations faites par le journal « l’observateur », cette dernière accuse son mari d’infidélité qu'il a surpris dans une partie de jambe en l’air avec une autre femme dans un des lieux de son époux, à Dakar. Incontrôlable, elle s’attaque à son époux et à sa rivale qu’elle frappe avant de tourner vers son mari. N’eut été les employés de l’hôtel, le sieur Gomis ne pouvait pas s’en sortir.



A leur retour à leur domicile, Ndiack revient à la charge. Cette fois-ci, Daniel décide de lui octroyer la somme de 600.000 dans le but de calmer sa dame. Mais, cela n’a servi à rien puisqu’elle a attendu le lendemain pour lui donner une bonne leçon. Pour ne pas se laisser faire, Daniel riposte et bastonne sauvagement sa femme lui occasionnant des blessures. Avec l’aide d’un gourdin, elle saccage l’un des véhicules de son mari et d’autres objets de valeur et biens personnels de l’époux. C’est ainsi qu’elle s’est rendue dans une structure sanitaire de la localité où elle a bénéficié de 3 jours d’incapacité temporaire de travail. Suffisant pour elle de justifier la plainte contre son mari à la brigade de Mbour.



A son tour, Daniel Gomis décide aussi de porter plainte contre sa femme pour coups et blessures volontaires et destruction de biens appartenant à autrui. Devant la barre, tous les deux sont passés aux aveux. Pour se défendre, Daniel Gomis confie que depuis leur union, il est confronté à des crises de jalousie venant de sa femme tandis que Ndiack ne cessait de dire que son mari est un habitué des faits qui lui sont reprochés, l’infidélité.

Placés en garde à vue, le couple sera suivi par leur fils Jean Paul Gomis arrêté pour entrave au libre exercice de travail et menace de mort à l’égard des vigiles travaillant pour le compte de son père dans un célèbre bar.