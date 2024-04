Violation des Données Personnelles: La CDP charge l’ESP

L’École Supérieur Polytechnique de Dakar (ESP) fait l’objet d’un signalement pour violation de la confidentialité des données des étudiants en test d’entrée à l’ESP. Selon le rapport trimestriel, la Commission de Protection des Données Personnelles (CDP) a reçu plusieurs signalements sur ses plateformes, relatifs à l’accès par des personnes non autorisées aux dossiers de candidats, pour les tests d’entrée à l’établissement.



Toujours selon le texte, la CDP a requis des explications auprès de la Direction de l’ESP, en application des articles 70 et 71 de la loi sur la protection des données personnelles. Ainsi, l’autorité de protection des données personnelles interpelle l’établissement sur les questions suivantes : les causes de la fuite des dossiers des candidats ; la procédure de réception, de traitement et d’archivage des documents des candidats et les mesures mises en œuvre pour la sécurité et la confidentialité des données personnelles traitées par l’ESP. Le dossier est en cours d’instruction.



Falil Gadio (Stagiaire)