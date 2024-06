Ville de Thiès: Le maire Dr Babacar Diop procède au lancement des travaux de réhabilitation de la Place de France pour un coût global de 325 millions de F CFA

Le maire de la ville Thiès, le Docteur Babacar Diop, a présidé aujourd'hui la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de la Place de France. Une occasion pour l'édile local de la cité du rail de revenir sur le projet. " C'est avec un bonheur fortement exprimé que nous nous rassemblons, aujourd'hui, pour marquer le début des travaux de réhabilitation de la Place de France. Ce projet est le fruit d'une vision commune et d'une volonté collective de faire de notre ville un modèle de modernité et de convivialité. La Place de France, située en plein cœur de Thiès, a toujours été un espace emblématique de notre très belle cité. Aujourd'hui, nous lançons un chantier qui transformera cet espace en un jardin public exceptionnel, accessible à tous, et qui répondra aux besoins et aspirations de chaque Thiessois", a indiqué le maire.



" Nous envisageons un espace vert magnifiquement aménagé, où la nature et la modernité se rencontreront harmonieusement. Des allées piétonnes, des aires de jeux pour enfants, des zones de repos ombragées, des mobiliers urbains, un monument sculpture, un monument aux morts, un jet d’eau entre autres infrastructures urbaines modernes et respectueuses de l'environnement feront de cet espace un lieu idéal pour se détendre, se retrouver entre amis ou en famille, et profiter de moments de bien-être en plein air. Ce projet représente un investissement important. Les travaux qui vont débuter durant ce mois de juin vont s’achever au mois de décembre pour un coût global de 325 millions de F CFA, entièrement financés sur fonds propres par la mairie de Ville. Cet investissement est le symbole de l’engagement du Conseil de Ville à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens et à créer des espaces publics de haute qualité accessibles à toutes et à tous", a-t-il précisé.



Et d'ajouter " Mais au-delà de l'aménagement physique, ce jardin se veut être un espace démocratique. Un lieu où chaque citoyen, sans distinction, pourra venir et se sentir chez lui. L'accès y sera gratuit, afin que tous, sans exception, puissent bénéficier de cet environnement revitalisé. Nous voulons que ce jardin soit le reflet de notre engagement en faveur de l'inclusion sociale et de la solidarité.

C’est pourquoi dès mon accession à la tête du Conseil de Ville, j’ai mis un terme aux contrats de concession des espaces publics à des promoteurs privés qui les exploitaient à des fins commerciales.

Je tiens à souligner que ce projet est le fruit d'une concertation approfondie avec les habitants de Thiès. Vos suggestions, vos idées et vos aspirations ont été prises en compte dans la conception du projet. Je demeure convaincu que c’est ensemble que nous construirons la ville de demain, une ville à la hauteur de nos ambitions et de notre potentiel. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la conception du projet, les équipes municipales, celles techniques, le promoteur, les architectes paysagistes, les urbanistes et tous ceux qui travaillent sans relâche pour que ce projet soit une réussite. Je suis convaincu qu’au terme des travaux cette infrastructure apportera un visage nouveau à notre ville, une ville plus belle et plus verte. Je suis fier d'appartenir à cette magnifique ville. Mon amour pour Thiès n’a pas de limite. Il me pousse à rêver grand pour elle. Je veux voir notre ville briller de mille feux, non seulement au Sénégal, mais aussi sur la scène internationale. Mon ambition est de faire de Thiès la première ville du Sénégal, un modèle de modernité et d'intelligence. Pour atteindre cet objectif, nous devons investir dans des infrastructures modernes dans l’air du temps. Dans la même perspective, j’ai eu une séance de travail, ce matin, avec des investisseurs sur le projet « Cœur de ville », un vaste chantier urbain qui s’étendra de la Place Agora à la Promenade des Thiessois. Des infrastructures y seront construites sans dénaturer la vocation première de ces espaces que je veux également démocratiques. Le Cœur de ville deviendra un véritable pôle de vie, de rencontres mais également économiques pour les Thiessois. Ce projet s'inscrit aussi dans notre volonté de construire une ville à la hauteur des attentes de ses habitants, une ville où il fait bon vivre où des opportunités variées s’offrent à toutes et à tous.

Dans le même temps, nous allons lancer, dans quelques semaines, la troisième phase de la modernisation de l’éclairage public qui prendra en compte le réseau 4.4.44 en Sodium (lumière jaune) qui va basculer vers le LED (lumière blanche) plus écologique et plus économique. Ce financement d’un montant global de 300 millions de F CFA est également disponible".



La cérémonie a enregistré la présence des autorités administratives, locales, religieuses et coutumières, ainsi que les artistes de la cité du rail et autres.