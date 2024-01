Victorine Ndeye, Ministre de la Microfinance : « Nous avons l'intention de reconnaître annuellement les acteurs méritants de l'inclusion financière »

En organisant la 28e rencontre du Comité National de Coordination, le ministère de la Microfinance a réaffirmé « son engagement résolu à redynamiser ce cadre privilégié d'échanges. »



Victorine Ndèye en présidant la rencontre de ce jeudi, a noté que « le CNC demeure une plateforme vitale pour discuter des grandes questions qui concernent les acteurs de la microfinance et de l'inclusion financière. Je saisis cette opportunité pour exprimer ma reconnaissance envers chacun d'entre vous, dont l'influence positive et l'engagement constant ont permis de maintenir cette dynamique. »





Toutefois, elle annonce qu’une récompense sera mise en place annuellement pour les meilleurs acteurs de la Microfinance et de l’inclusion financière. « Je suis heureuse de vous annoncer que nous avons l'intention de reconnaître annuellement les acteurs méritants de l'inclusion financière. Cette initiative vise à saluer et encourager toutes les initiatives bénéfiques en faveur des couches défavorisées. Les détails de ce projet seront finalisés en collaboration avec tous les acteurs concernés... »