Victorine Anquediche Ndeye : "Je souhaite au Ministre Alioune Dione de surpasser les accomplissements de ses prédécesseurs... »

La cérémonie de passation de service entre le ministre de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire, Alioune Dione et le ministre Victorine Anquediche Ndeye s’est déroulée, ce jeudi 11 avril 2024. A cet effet, le ministre sortant a remis les rênes au nouveau ministre entrant, tout en lui souhaitant de surpasser les accomplissements de ses prédécesseurs. Victorine Ndaye a remercié le Président Macky Sall pour sa confiance envers sa personne et ses collaborateurs.



« Aujourd’hui, c’est avec un sentiment de satisfaction que j’ai passé le flambeau au nouveau Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Monsieur Alioune Dione.

Depuis le 22 septembre 2022, grâce à la confiance accordée par le Président Macky Sall, nous avons mené avec succès les efforts pour promouvoir l’économie sociale et solidaire, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.



Nous avons contribué à l’adoption de la résolution des Nations Unies en avril 2023 et avons organisé avec succès le 1 er forum mondial de l’ESS en Afrique, tout en mettant en place des programmes d’inclusion financière pour les populations les plus vulnérables.



Je tiens à exprimer ma gratitude envers tous mes collaborateurs qui m’ont soutenue tout au long de cette mission enrichissante. C’est un honneur de servir le Sénégal à ce niveau. Je souhaite au Ministre Alioune Dione de surpasser les accomplissements de ses prédécesseurs », s’est- elle exprimée.