Victoire de Bassirou Diomaye Faye : Des partis de gauche félicitent le Président élu et lui souhaitent une reussite

Le concert des félicitations à l’endroit de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu président de la République du Sénégal continue de plus belle.



Ainsi c’est au tour de la Confédération pour la démocratie et le socialisme qui regroupe des partis comme AJ/PADS-A, AJS, CNNO, LD, MRG, NIAXX JARINU/MAG, PIT-S, RTA-S, UDF/Mbooloo Mi d’en faire autant.





Dans un communiqué qui nous est parvenu, selon la conférence des leaders de la CDS sur la base des premières tendances de l’élection présidentielle du 24 mars 2024, il apparaît que le candidat Amadou Ba a perdu l’élection et que M. Bassirou Diomaye Faye a remporté la victoire au premier tour.



Le texte précise que la CDS salue l’attitude républicaine du Président de la République et du candidat de BBY. Ainsi, elle félicite le Président élu et lui souhaite de réussir sa mission pour le bien du Sénégal.