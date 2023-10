Verdict réintégrant Ousmane Sonko: « Cette victoire elle est d’abord celle des magistrats du Sénégal. » (Alioune Tine).

Le verdict du tribunal d’instance de Ziguinchor ordonnant la réintégration du chef de l’opposition, Ousmane Sonko est sujet à plusieurs commentaires. Le fondateur du Think Thank Afrika Jom Center, Alioune Tine a livré sa perception sur la sentence qui, croit-il prouve une avancée démocratique.



« Le Juge Sabassy Faye a décidé que la radiation de Ousmane Sonko est illégale rétablissant ainsi les droits civils et politiques du chef de l’opposition. Après la plaidoirie magistrale de Marème Diop Gueye, il faut reconnaître que du côté de la magistrature ça bouge dans le bon sens. Un processus électoral, transparent, libre et démocratique est la garantie d’un avenir de paix et de stabilité. Une compétition électorale saine dans laquelle tous les citoyens et toutes les communautés se sentent représentées. Ce que nous avons traversé comme épreuves politiques, comme débats, comme violences, ça doit servir pour reconstruire une démocratie plus délibérative, respectueuse de l’opposition qui doit désormais avoir un statut qui lui donne des prérogatives permettant de protéger ses droits. », a écrit sur X (Twitter), Alioune Tine qualifiant la mesure de victoire avant d’interpeller certaines autorités administratives à l’application stricte de la constitution sénégalaise.



« Cette victoire elle est d’abord celle des magistrats du Sénégal, qui sont un sujet de fierté dans la sous-région. Restent nos préfets, nos gouverneurs, et nos forces de l’ordre, nous les appelons à être collés aux lois et à la Constitution et non à quelque parti que ce soit. Construire un état impartial, une administration impartiale, des institutions impartiales, c’est cela le gage de la stabilité, de la concorde et de la paix civile», a conclu le défenseur des droits humains.