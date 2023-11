Verdict du cas Ousmane Sonko : un dispositif sécuritaire de veille déployé à Kolda...

C'est un dispositif sécuritaire plus ou moins allégé qui a été déployé par les forces de défense et de sécurité dans la capitale du Fouladou. En effet, en faisant un tour en ville, on s'est aperçu d'un seul dispositif sécuritaire déployé au nouveau pont Abdoul Diallo et de l'église point stratégique pour rallier la Ville.



Tout ceci entre dans le cadre du verdict attendu au sujet de l'opposant Ousmane Sonko pour parer à toute éventualité. Il faut rappeler que d'habitude un important dispositif sécuritaire est déployé au niveau de la gendarmerie non loin de la permanence du Pastef, au marché, entre autres points. Toutefois, les koldois vaquent tranquillement à leurs occupations, même si le verdict du procès occupe les débats.

Nous y reviendrons...