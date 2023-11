Vente illégale de médicaments À Yeumbeul comico : « il utilisait son alimentation générale comme activité-écran pour écouler des produits pharmaceutiques »

La police de Yeumbeul Comico a mis fin aux agissements répréhensibles du commerçant A. Thiam. Qui utilisait sa boutique d'alimentation générale comme activité-écran pour écouler son stock de produits pharmaceutiques.



Un commerçant répondant au nom d'A. Thiam a été mis aux arrêts pour détention et vente de médicaments sans autorisation administrative, informe L'Observateur.







En effet, Thiam gère une boutique d'alimentation générale à Yeumbeul, précisément, sur la route menant aux anciens locaux de la Marine française. Outre cela, il se livre également à la vente illégale de médicaments dans ladite boutique; une manière de diversifier ses sources de revenus et surtout d'arrondir les fins de mois, histoire de faire face aux multiples charges sociales et autres dépenses.







En agissant de la sorte, Thiam ignore sans doute que ses agissements délictuels sont désapprouvés par des voisins de quartier.



Ces derniers redoutent pour la vie de leurs progénitures et alertent le commissaire d'arrondissement, Cheikh Ahmed Tidiane Diallo. Qui lâche ses éléments de la brigade de recherche sur les traces du commerçant. Lequel a été surpris dans sa boutique, puis interpellé par les agents de terrain du commissariat de la localité.







au cours d'une perquisition par les policiers dans sa boutique, un sac en plastique contenant des médicaments a été découvert sous le comptoir. Cuisiné, le commerçant passe aux aveux et affirme que la marchandise provient de Touba, où sont ses principaux fournisseurs. Dont il déclare ignorer leurs véritables identités.



La valeur de la marchandise en question est estimée à 100.000 francs. Suffisant pour que le mis en cause soit placé en garde à vue, puis présenté devant le procureur du tribunal de grande instance de Pikine pour les incriminations pénales visées contre lui.