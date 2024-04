Vente de l’avion présidentiel / Un ancien conseiller spécial à la présidence recadre Abdoul Mbaye : « sa sortie est maladroite! »

Pour réduire le train de vie de l’État, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a proposé la vente de l’avion présidentiel. Une proposition jugée impertinente, maladroite et dénuée de sens pour un ancien Premier Ministre, selon Mbaye Diouf, ancien conseiller spécial à la présidence de la République qui fait un rappel à ce sujet.



De Senghor à Sall en passant par Diouf et Wade, dira l’ancien conseiller spécial, la gestion de l’avion présidentiel a toujours fait l’objet de débats pertinents et parfois stériles. « Pour exemple, alors que nous étions dans l’avion prêté par Khadafi pour participer à un Sommet de l’Union Africaine à Syrtre, le Chef de l’État sénégalais de l’époque, à savoir Me Wade, s’est

rendu compte à notre arrivée en Libye que tous les Chefs d’Etats ou presque étaient venus avec leur avion présidentiel. En témoignaient les drapeaux nationaux qui flottaient sur la devanture des avions. Grande fut la surprise du Président Wade de constater que le Sénégal faisait partie des rares pays qui ne disposaient pas d’un avion présidentiel. Ce jour là, le Chef de l’État sénégalais disait que disposer d’un avion présidentiel relevait d’une question de souveraineté nationale. Ainsi, Abdoulaye Wade s’en est ouvert au Président de la Guinée équatoriale qui par la suite l’a invité à visiter son avion personnel. Un véritable bijou qui avait beaucoup émerveillé le Président de la République », rapporte t-il ajoutant qu’avec le NEPAD, « les têtes de pont du leadership africain étaient incarnées par le Président Khadafi de la Libye, Thabo Mbeki d’Afrique du Sud, Olesegun Obasanjo du Nigéria et Abdoulaye Wade du Sénégal. Nous avons en mémoire l’escale du Président Nguema à Dakar pour permettre au Président Wade et au pilote de l’avion présidentiel, le Général Madické Seck, un pilote chevronné, de visiter l’avion très sophistiqué du Président Équato-Guinéen ».



Quelques jours après leur retour à Dakar, raconte le sieur Diouf, « le Président Abdoulaye Wade décida d’acheter un nouvel avion pour préserver l’honneur du Sénégal au cours des grandes rencontres internationales où chaque chef d’État venait avec son avion. Malheureusement, il s’en est suivi un débat inutile qui avait fini de polluer l’atmosphère politique au Sénégal », rappelant la période où Abdou Latif Coulibaly s’en était pris ouvertement au Président Wade et à son régime. La suite, nous la connaissons à travers des sorties médiatiques qui n’honorent pas notre pays ».



Selon Mbaye Diouf, l’avion présidentiel est « un outil de travail qui permet au Chef de l’État de voyager en toute indépendance et en toute quiétude pour défendre les intérêts du Sénégal. « Il estime qu’il faut en faire un bon usage et ne jamais le vendre pour quelque raison que ce soit. Car, disposer d’un avion présidentiel est loin d’être un luxe mais une question de souveraineté nationale et de sécurité pour marcher au rythme des temps modernes. »