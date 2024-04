Vente aux enchères de la bibliothèque de Léopold Sédar Senghor : Le président de la République suspend la procédure !

C’est une vente qui a suscité une vague de réactions chez un bon nombre de défenseurs du patrimoine historique de l’ancien Président sénégalais, Léopold Sédar Senghor. En effet, ce mardi à Caen en France, la bibliothèque de l’ancien président-poète devrait passer sous le marteau avec un millier d’ouvrages qui devraient être vendus aux plus offrants. Mais le nouveau président de la République Bassirou Diomaye Faye semble entendre ces voix qui se sont levées pour dénoncer cette procédure qui est contre toute volonté de préserver ce patrimoine qu’elles jugent national. « Ainsi, « la vente a été différée, le temps d'entamer des négociations directes entre l'Etat du Sénégal et l'ayant droit, pour l'acquisition de la totalité des objets ».











La suspension des enchères a été accueillie avec joie par ceux-là qui avaient lancé l'alerte, des défenseurs du patrimoine de Senghor comme Amadou Lamine Sall et Sälly Alassane Thiam, mais aussi des universitaires qui avaient pressé dans un communiqué, les nouvelles autorités à se porter acquéreurs des ouvrages afin de préserver et valoriser ce patrimoine.







Selon le Quotidien de ce jour, la bibliothèque mise aux enchères est constituée de 343 volumes avec chacun la dédicace de leur auteur, pour la plupart «tombés dans l'oubli», a précisé hier à l'Afp, Me Jean Rivola, commissaire-priseur à l'hôtel des ventes de Caen.